Пскович убил свою жену из-за её пристрастия к алкоголю

11:21, 28 июня 2025, ПАИ

Житель Пскова до смерти избил свою сожительницу, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В суде установлено, что между 58-летним мужчиной и его женой возник конфликт из-за её злоупотребления спиртными напитками.

Желая образумить жену, мужчина минимум 123 раза ударил её руками и ногами по лицу, голове, туловищу, верхним и нижним конечностям. От кровопотери женщина скончалась на месте происшествия.

Суда признал псковича виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, суд взыскал с мужчины в пользу матери потерпевшей компенсацию морального вреда (1,5 миллиона рублей) и материального вреда (56 тысяч рублей), а также компенсацию морального вреда в пользу двух несовершеннолетних детей потерпевшей – по 750 тысяч рублей на каждого.