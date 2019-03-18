Президент Казахстана ушёл в отставку

16:27, 19 марта 2019, ПАИ

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства, сообщает ТАСС.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», - сказал Нурсултан Назарбаев в обращении к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.