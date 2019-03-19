В Полистовье возвращаются перелётные птицы

20:52, 19 марта 2019, ПАИ

В этом году весна в Полистовском заповеднике выдалась очень ранней. Оттепель, начавшаяся в феврале, продлилась 13 дней и оказалась не просто временным потеплением, а началом метеорологической весны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, в фенологии этот этап называется «снежной весной».

С 8 февраля максимальные температуры воздуха стабильно перешли отметку в 0°С в сторону повышения. В феврале-марте было еще несколько кратких похолоданий, однако продолжительным морозам уже не удалось вернуться в Полистовье. Зима продлилось в этом году 75 дней – с 25 ноября по 7 февраля, а весна наступила на 20 дней раньше календарного срока.

По данным метеостанции Полистовского заповедника с момента наступления метеорологической весны максимальная температура воздуха составила +6,8°С, это значение было зафиксировано 16 февраля и 18 марта. Минимальной отметки -13,6°С столбики термометров достигли ночью 2 марта, однако уже на следующий день воздух вновь прогрелся до положительных температур.

Кроме потепления о приходе весны свидетельствует поведение птиц. В конце февраля зазвучали первые песни большой синицы. В марте начали возвращаться из южных краев перелетные птицы: в окрестностях заповедника были замечены скворцы, грачи, журавли и лебеди. В скором времени к ним присоединятся чибисы, аисты, дрозды, кулики, утки, воробьинообразные – и болота и реки Полистовья наполнятся множеством голосов.

Прилет птиц, наряду с переходом среднесуточных температур выше нулевой отметки с 14 марта, свидетельствует о наступлении очередного фенологического этапа – «пестрая весна».