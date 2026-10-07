Солдатский медальон нашли поисковики на раскопках в Дновском районе

23:53, 07 октября 2026, ПАИ

Солдатский медальон нашли на раскопках в Дновском районе, сообщили ПАИ в Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры».



Фото: Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры»



Фото: Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры»



Фото: Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры»





Находка была сделана в рамках межрегиональной экспедиции студенческих поисковых отрядов – XV студенческой «Вахты Памяти: Северо-Западный фронт».

«Продолжается работа по расчистке останков в раскопах. В одном из них найден солдатский медальон. Медальон отдан специалисту из лаборатории «Солдатский медальон». Ждём результатов, надеемся и верим!» – отметили в организации.