Солдатский медальон нашли поисковики на раскопках в Дновском районе
Солдатский медальон нашли на раскопках в Дновском районе, сообщили ПАИ в Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры».
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Фото: Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры»
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Фото: Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры»
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Фото: Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры»
Находка была сделана в рамках межрегиональной экспедиции студенческих поисковых отрядов – XV студенческой «Вахты Памяти: Северо-Западный фронт».
«Продолжается работа по расчистке останков в раскопах. В одном из них найден солдатский медальон. Медальон отдан специалисту из лаборатории «Солдатский медальон». Ждём результатов, надеемся и верим!» – отметили в организации.
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