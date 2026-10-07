О состоянии сетей и качестве воды в Пскове поговорили в программе «Среда обитания». Главное

23:50, 07 октября 2026, ПАИ

Заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 октября.

Главное из эфира:

– в Пскове завершили крупную реконструкцию водопровода на улице Максима Горького. Заменили 517 метров водопровода диаметром 500 миллиметров. Участок считался проблемным: за предыдущие десять лет здесь произошло несколько серьёзных аварий;

– ещё один крупный проект – строительство водопровода для посёлка Лисьи Горки и прилегающих улиц. Проложено более 2,5 километра новых сетей, благодаря чему жители получили централизованное водоснабжение вместо скважины, вода из которой перестала соответствовать санитарным нормам;

– в этом году горводоканал продолжает обновлять сети собственными силами. Ежегодно предприятие перекладывает до пяти километров водопроводных труб, меняя их на новые полиэтиленовые. В 2026 году такие работы проводились, в частности, на улицах Карбышева, Рокоссовского, Юбилейной и в переулке Машиниста;

– в районе двух вокзалов началась реконструкция водопровода протяжённостью около 500 метров. В этом году планируется выполнить первый этап – более 200 метров в зелёной зоне, оставшийся участок перенесён на следующий год из-за работ на Вокзальной площади;

– в канализационной инфраструктуре завершены работы по устранению последствий реконструкции крупного коллектора на участке улиц Петрова и Алтаева. В этом году подрядчик восстановил дорожное покрытие, благоустройство и зелёные насаждения, а также полностью завершил работу с коллектором;

– продолжается реконструкция двух ниток канализационного коллектора в районе железнодорожного моста. Протяжённость каждой – 567 метров, диаметр – 300 миллиметров. Один из наиболее сложных этапов – прохождение под железнодорожными путями;

– в 2027 году одним из главных проектов горводоканала станет реконструкция крупного коллектора – длиной почти два километра – на улице Западной. В нём уже происходили серьёзные аварии и просадки грунта. Проект подготовлен, ожидается федеральное софинансирование, предприятие также вложит собственные средства;

– ещё один крупный проект следующего года – перекладка 850 метров коллектора на улице Максима Горького вдоль реки до радиозавода;

– состояние сетей Пскова Олег Панкевич оценивает как удовлетворительное, но требующее дальнейшей реконструкции. В хозяйственном ведении горводоканала находится около 395 километров сетей водоснабжения и 368 километров канализационных сетей. В водопроводе около 40 % труб нуждается в замене, в канализации показатель несколько выше. При этом критического уровня износа на 80–90 %, который фиксируется в некоторых российских городах, в Пскове нет;

– аварийность в сетях во многом носит сезонный характер. В водопроводе проблемы чаще возникают весной и осенью из-за заморозков и подвижек грунта, особенно в старых чугунных трубах. Для канализации одна из постоянных проблем – неправильное использование сетей: в трубы попадают бытовой мусор, салфетки и другие предметы;

– предприятие перешло к более системному контролю состояния сетей. Каждые пять лет проводится их полная инвентаризация с оценкой состояния труб, диаметра, протяжённости и степени разрушения. Кроме того, в течение примерно пяти лет все аварийные ситуации фиксируются в единой базе данных, куда внесена и более старая статистика, в результате предприятие располагает историей аварийности за 10–15 лет;

– для обследования труб используются специальные инспекционные комплексы. За последние два года горводоканал приобрёл три таких комплекса, которые позволяют обследовать трубопроводы различных диаметров. Параллельно предприятие обновляет аварийную технику: приобретены два мобильных комплекса, позволяющих бригаде самостоятельно проводить работы без ожидания дополнительной техники;

– за последние пять лет практически удалось наладить взаимодействие горводоканала с подрядчиками, которые проводят земляные и дорожные работы. Сейчас действует процедура согласования: ресурсоснабжающие организации заранее информируются о работах, при необходимости их представители присутствуют на месте. Благодаря этому случаи повреждения сетей сторонними подрядчиками стали единичными;

– в этом году горводоканал воспользовался дорожным ремонтом для параллельной замены старых труб. На Вокзальной и Советской улицах предприятие смогло идти вслед за дорожниками, не проводя отдельных работ по восстановлению асфальта. В общей сложности было заменено более километра старых сетей;

– в горводоканале заработала единая диспетчерская служба, которая объединила информацию о работе насосных станций, водопроводных станций и скважин. Это позволило сократить время между поступлением обращения и принятием решения;

– после обследования ливневой канализации объём сетей, известных горводоканалу, вырос почти втрое: изначально предприятию было передано около 109–110 километров сетей, а обследование выявило около 310 километров. Более 200 километров ранее фактически не было учтено в общей картине городской ливневой инфраструктуры. При этом часть вновь выявленных сетей находится в неудовлетворительном состоянии: обнаружены участки, разрушенные корнями деревьев и получившие другие серьёзные повреждения;

– предприятие ждёт утверждения администрацией города новой схемы сетей ливневой канализации. После этого планируется сформировать инвестиционную программу на три-четыре года с финансированием реконструкции. В качестве первых проблемных участков Панкевич назвал район автоколонны, где подтопления могут мешать выезду автобусов, а также участки на Юбилейной, Петровской и Конной. Предполагаемый горизонт выполнения программы – 2027–2030 годы;

– качество водопроводной воды в Пскове соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Водоснабжение города обеспечивается из двух источников: около трети объёма приходится на реку Великую – порядка 16–20 тысяч кубометров в сутки, ещё 30–32 тысяч кубометров дают семь основных и две резервные скважины. В сумме город получает около 50 тысяч кубометров воды в сутки;

– при этом вода в разных районах города отличается жёсткостью. В районах, которые получают больше подземной воды, показатель составляет примерно 5–5,5 единицы, тогда как средняя жёсткость воды из реки Великой – около 2,5. После смешения показатели выравниваются. Все значения остаются в пределах нормы – до 7 единиц;

– ситуацию с жёсткостью должна изменить новая станция подготовки воды. Станция уже построена, но пока не введена в эксплуатацию: контракт с подрядчиком расторгнут по решению суда, а комплексные испытания оборудования ещё не проведены. Горводоканал планирует привлечь подрядчика для проведения испытаний и рассчитывает завершить необходимые процедуры до конца года;

– после запуска станции проектная жёсткость воды на выходе должна составить 2–2,5 единицы, то есть вода станет мягче речной. Это должно снизить нагрузку не только на бытовую технику, но и на оборудование тепловых сетей и самого горводоканала.