Олег Панкевич: Вода в сетях горводоканала соответствует санитарным нормам

23:41, 07 октября 2026, ПАИ

Качество воды в сетях горводоканала в Пскове стабильное и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом рассказал заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в среду, 7 октября.

По его словам, вода подаётся в город из двух источников. Первый – поверхностный: река Великая. Второй – подземные источники: семь основных и два резервных. Ежедневно в город поступает около 50 тысяч кубических метров воды.

«Что касается подземной воды, она стабильная, на неё не влияют ни временные, ни погодные условия. Что касается поверхностного источника – реки Великой, она очень сильно зависит от сезонности», – пояснил Олег Панкевич.

Зависимость источников от внешних условий отражается на затратах предприятия: оно использует реагенты и увеличивает расход энергии. В воду из подземных источников добавляют минимальное количество гипохлорита для обеззараживания, в том числе из-за состояния труб, которые уже не новые.