Великолучанка выпустила книги для детей

23:42, 07 октября 2026, ПАИ

Детская писательница, член Союза детских и юношеских писателей, преподаватель ДМШ им. М. П. Мусоргского Оксана Рахманова выпустила серию детских книг. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Серия книг – это интерактивный проект с раскрасками и аудиоверсиями для детей старше шести лет. По замыслу автора, книги помогут привить ребенку любовь к чтению, поэзии и родному языку через игру и красоту.