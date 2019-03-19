Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

21:15, 19 марта 2019, ПАИ

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве. Речь идет о запрете на продажу любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.

«По оценкам Росстандарта, доля фальсифицированного моторного топлива, в том числе суррогата, на рынке составляет около 9%. Указанное топливо продается на АЗС, потребителями являются как обычные граждане (в погоне за дешевым топливом), так и транспортные компании»,— сообщили в Минпромторге.

В 2019 году Роскачество, Минпромторг и Росстандарт запустят пилотный проект по исследованию качества бензина. Сначала проверки провели на АЗС в Ставропольском крае, после чего проект планируется расширить и на другие регионы.