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Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве. Речь идет о запрете на продажу любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.

«По оценкам Росстандарта, доля фальсифицированного моторного топлива, в том числе суррогата, на рынке составляет около 9%. Указанное топливо продается на АЗС, потребителями являются как обычные граждане (в погоне за дешевым топливом), так и транспортные компании»,— сообщили в Минпромторге.

В 2019 году Роскачество, Минпромторг и Росстандарт запустят пилотный проект по исследованию качества бензина. Сначала проверки провели на АЗС в Ставропольском крае, после чего проект планируется расширить и на другие регионы.

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