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Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
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Общество

Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове

Школа танцев PARADOIS продемонстрирует гостям выставки «Свадьба EXPO’2019» бачату и аргентинское танго. «Также планируем организовать мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца». Расскажем, чего делать не стоит и покажем, как лучше подготовиться к этому моменту», - уточнила руководитель школы Ирина Хван.

Кроме того ,участники клуба La Casa Loca выступят перед посетителями с сальсой, а все желающие смогут попать на 15-минутный мастер-класс по бачате. «Это немного более простой танец, чем сальса, поэтому его легче воспринимать новичкам», - рассказал руководитель клуба Иван Павлов.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. 

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>

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Мастер-класс «10 ошибок в постановке свадебного танца» состоится на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове Зарегистрировать брак на один день можно будет на выставке «Свадьба EXPO' 2019» в Пскове Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19» Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове Сумки и украшения ручной работы презентует Татьяна Васильева на выставке «Свадьба EXPO’19» Скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» от фотографа Яны Рудаковой Свадебное оформление и флористику представит студия декора «Миндаль» на «Свадьбе EXPO`2019» Световое шоу представит на «Свадьбе EXPO`2019» группа «Айрис» Свадьбу «под ключ» можно будет заказать на выставке «Свадьба EXPO` 2019» у шоу «Виртуоз» Определиться с платьем на свадьбу поможет студия «Облака» на выставке «Свадьба EXPO’19»
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