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Общество

Досрочный период сдачи ЕГЭ начинается в Псковской области

20 марта в Псковской области начинаются первые экзамены досрочного периода сдачи ЕГЭ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Пунктом проведения экзаменов стала псковская вечерняя (сменная) школа № 1.

Досрочно сдать ЕГЭ намерены 85 человек. В основном это выпускники прошлых лет. Их подавляющее большинство - 83. Ещё двое по разным причинам проходят итоговую аттестацию досрочно.

Самый массовый экзамен для сдачи - русский язык. Его выбрали 42 человека. Наиболее популярными являются математика (профильный уровень) — 32 человека, обществознание — 30 человек, история - 20 и биология - 13 человек.

Досрочный этап начался экзаменом по географии и литературе. 10 апреля она завершится резервным днем по русскому языку и математике.

Основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. В Псковской области на участие в экзаменах зарегистрировалось около 3,2 тысяч человек, 3 тысячи — выпускники этого года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на уровне 2018 года.

Для сдачи ЕГЭ в основной период будет организовано 35 пунктов проведения, два из них - на дому.

В 2018 году все пункты проведения экзаменов (ППЭ) в Псковской области перешли на печать экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях с зашифрованных электронных носителей. В ППЭ будут печататься и контрольные измерительные материалы (КИМ), и полный комплект материалов для участников ЕГЭ, включая бланки. Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ занимает от 20 до 30 секунд. В среднем печать комплектов в аудитории из 15 человек требует 10-12 минут. Во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам комитета по образованию Псковской области по телефону «горячей линии» 8 (8112) 29-99-51. О нарушениях на ЕГЭ следует сообщать по телефону «линии доверия»: 8 (8112) 29-99-51.

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