Бесплатно пройти медицинское обследование смогут великолучане 22 марта

10:40, 20 марта 2019, ПАИ

22 марта в Великих Луках с 9:00 до 14:00 в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом в ТЦ «Апельсин» состоится профилактическая акция, сообщается на официальном сайте Великих Лук.

Великолучане бесплатно смогут попасть на консультацию к терапевту и пройти обследование: флюорографию, маммографию, анализ крови (на сахар и холестерин), электрокардиографию и измерить внутриглазное давление.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.