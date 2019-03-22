Музыкальные хиты и балет ждут псковичей выставке «Свадьбе EXPO`2019»

13:40, 22 марта 2019, ПАИ

На выставке «Свадьбе EXPO`2019» в Пскове выступят вокалисты, хореографические коллективы и другие артисты, работающие на торжествах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Так, запланировано участие музыкальной группы «Fresco». Это акустический проект, включающий в себя сочетание этнической, джазовой и современной музыки, а также исполнение известных песен в свежем звучании.

Кроме того, псковичи увидят арт-группу «Малина», а драйв-шоу «Лавина» выступит перед гостями выставки с песнями и балетом. «Мы представим интересные треки, которые будут хорошо звучать на любых праздниках, не только на «Свадьбе EXPO`2019», - рассказал ведущий Евграф Николаев.

Кроме того, гости услышат хиты в исполнении кавер-группы «RadioBand», певиц Екатерины Васильевой, Екатерины Ломановой, Натальи Гурьевой.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO`2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис». В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>