Вторую очередь кладбища «Крестовское» в Пскове планируется построить к октябрю

11:07, 20 марта 2019, ПАИ

В Пскове к октябрю планируется построить вторую очередь кладбища «Крестовское». Об этом сообщил начальник Управления городской хозяйства Николай Баринов на заседании комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Николая Баринова, в настоящее время подготовлена аукционная документация по строительству второй очереди кладбища «Крестовское». Ожидается, что в апреле будет заключен контракт для выполнения работ, и через пять месяцев строительство будет завершено.

Кроме того, Николай Баринов доложил о выполнении ремонтных работ в рамках действующих муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования в Пскове, отметив, что ведется ежедневный мониторинг состояния улиц, и ямочный ремонт по гарантийным обязательствам проводится оперативно, в том числе, ночью.

Также на заседании были рассмотрены вопросы о протестах прокурора Пскова на отдельные положения порядка оформления перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, утвержденного решением Псковской городской Думы от 14 октября 2008 года №553 и решения Псковской городской Думы от 14 июня 2017 года №2401 «Об утверждении документов, регламентирующих порядок проведения конкурса на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Пскове». В ходе обсуждения было решено внести изменения в первый, уже устаревший документ, чтобы привести в соответствие с законодательством, а второй - отменить, дабы избежать противоречий с областным законом. Вопросы вынесены для всеобщего рассмотрения на мартовскую сессию Псковской гордумы.

Депутаты также согласовали документы по распоряжению объектами жилищного фонда города и заслушали информацию о реализации полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля.

На заседании комитета депутаты поддержали награждение почетной грамотой Псковской городской Думы членов профсоюзного актива облсовпрофа, работающих в муниципальных предприятиях, в связи с Днем работника ЖКХ за многолетний, добросовестный труд.

Кроме того, депутаты ознакомились с отчетом о работе МБУ «Жилище» и готовности инфраструктуры города к проведению мероприятий по празднованию Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году. Они приняли к сведению отчет о выполнении плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» за 2018 год и предложили членам комитета в ближайшее время до сессии изучить проект плана благоустройства на этот год.

В заключение депутат Денис Иванов выступил с инициативой об усилении контроля за работой управляющих компаний, в рамках исполнения ими правил благоустройства и озеленения города Пскова. Депутаты решили подумать над предложением своего коллеги, в том числе увеличением штрафов и составлением рейтинга управляющих организаций по количеству жалоб.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей очередной 21-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце марта.