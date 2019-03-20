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Экономика

Ввоз в Псковскую область 40 телят без воды и корма запретил Россельхознадзор

19 марта на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз 40 телят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Крупный рогатый скот перевозили из Белоруссии в Ульяновскую область без ветеринарных сопроводительных документов и средств идентификации (ушных бирок, выщипов), подтверждающих происхождение животных. Телят везли в не оборудованном для их транспортировки автомобиле без питьевой воды и корма.

Оформлен акт о возврате животных в Белорусиию. 

Всего с начала года в Псковской области при осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации и на постах ветеринарного контроля на российско-белорусском участке на сопредельную территорию возвращены 922 животных и птиц.

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