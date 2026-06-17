Трудоустройство в Псковской области обсудили на «Серебряном дожде». Главное

19:59, 17 июня 2026, ПАИ

Министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июня. В эфире речь шла о ситуации на рынке труда, о подготовке к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства, о кадровом дефиците, о поддержке работодателей, о трудоустройстве молодёжи и о долгосрочных прогнозах развития рынка труда в регионе.

Главное из эфира:

– федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в Псковской области 26 июня. Центральной площадкой станет пространство «Простория» в Пскове, при этом мероприятия также состоятся во всех муниципальных кадровых центрах региона. По словам министра, ярмарка станет не только площадкой для поиска работы, но и масштабным фестивалем системы занятости;

– на участие в ярмарке уже зарегистрировалось около 300 работодателей. Они представят вакансии, проведут презентации компаний, экспресс-собеседования и первичный отбор кандидатов. При этом посетителям будет доступна вся региональная база службы занятости, включающая более восьми тысяч вакансий;

– ярмарка ориентирована на жителей всех возрастов. Для школьников и выпускников будут организованы профориентационные площадки и встречи с представителями образовательных организаций. Для молодёжи предусмотрены консультации по летнему трудоустройству, а для действующих специалистов – лекции о карьерном развитии, о подготовке резюме, о ведении переговоров и об использовании современных технологий при поиске работы;

– отдельный блок программы посвящён влиянию искусственного интеллекта на рынок труда. Алёна Трунова отметила, что сегодня кандидаты нередко получают отказ ещё до того, как их резюме увидит специалист по подбору персонала: «Когда нам на каком-то портале отказывают, это далеко не всегда значит, что заявку отклонил сотрудник работодателя. Возможно, система искусственного интеллекта просто по набору маркеров отклонила резюме»;

– в рамках ярмарки будут представлены трудовые династии Псковской области. Для посетителей подготовят специальные интерактивные экспозиции, рассказывающие о семьях, которые на протяжении нескольких поколений работают в одной профессии или отрасли;

– по словам министра, уровень безработицы в Псковской области сейчас составляет около 1,5 %, что ниже среднероссийского показателя 2,2 %;

– одним из приоритетов государственной политики становится популяризация рабочих профессий. В Псковской области реализуется федеральный проект «Человек труда», в рамках которого проводится конкурс «Лучший по профессии». Если в прошлом году регион проводил конкурс только в номинации «Повар», то в 2026 году число направлений увеличилось до пяти. В программу вошли профессии токаря, сварщика, механизатора, оператора станков с ЧПУ и повара. Победители региональных этапов представят Псковскую область на федеральном уровне;

– министерство труда запускает новую меру поддержки работодателей туристической отрасли. Она направлена на привлечение молодых сотрудников в возрасте от 18 до 35 лет на временную работу в летний сезон. Речь идёт прежде всего о гостиницах, базах отдыха и туристических объектах, расположенных на удалённых территориях области, где традиционно сложнее найти персонал. Востребованы самые разные специалисты – от администраторов до горничных;

– работодателям планируется компенсировать расходы на оплату труда молодых сотрудников в размере до одного МРОТ – около 30 тысяч рублей в месяц. Как пояснила министр, «мы позволяем работодателю установить более конкурентоспособную заработную плату, чтобы привлечь к себе человека на работу в летний период»;

– уже в ближайшее время стартует очередная заявочная кампания для школьников, желающих поступать на целевые направления. Все заявки подаются на портале «Работа России», где работодатели заранее размещают свои кадровые потребности. По словам министра, кадровые центры готовы сопровождать школьников и родителей на всех этапах выбора профессии и оформления целевого договора;

– особое внимание уделяется ранней профориентации. В регионе считают необходимым начинать работу с детьми значительно раньше выпускных классов. Алёна Трунова отметила: «Мы так с шестого класса берём во внимание»;

– основным вызовом для региона остаётся так называемая замещающая кадровая потребность – необходимость замены работников, которые в ближайшие годы будут выходить на пенсию. Особенно остро проблема проявляется в медицине, образовании и ряде рабочих специальностей;

– министр подчеркнула, что даже при активной автоматизации экономики спрос на технические кадры будет сохраняться. «Рабочие технические специальности – это приоритетно», – заявила она;

– при этом автоматизация сама по себе создаёт дополнительную потребность в квалифицированных кадрах. По словам Алёны Труновой, новые технологии требуют специалистов, которые смогут управлять оборудованием, обслуживать его и обеспечивать работу сложных производственных систем;

– по оценке министерства, при условии снижения оттока выпускников регион способен в целом закрыть прогнозируемую кадровую потребность собственными трудовыми ресурсами;

– министерство рекомендует оформлять трудоустройство подростков в кадровых центрах. Это позволяет обеспечить соблюдение всех требований законодательства, включая медицинские осмотры, согласие родителей и контроль условий труда;

– при устройстве на работу специалисты кадровых центров сопровождают подростков и помогают им адаптироваться на первом рабочем месте. Если выбранная работа не подошла, ребёнку помогают подобрать другую вакансию;

– регион продолжает субсидировать трудоустройство подростков в бюджетных учреждениях. Кроме заработной платы несовершеннолетние получают дополнительную материальную поддержку в размере около трёх тысяч рублей;

– главной проблемой для Псковской области сегодня остаётся не высвобождение сотрудников, а поиск новых кадров.