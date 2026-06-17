Алёна Трунова: От работодателей есть большой запрос на рабочие профессии

18:41, 17 июня 2026, ПАИ

От работодателей есть большой запрос на рабочие профессии, заявила министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Она подчеркнула, что такой спрос в ближайшее время не изменится.

«С недавнего времени у нас ежегодно разрабатывается прогноз потребностей экономики в кадрах. Мы собираем эти данные, отправляем на федеральный уровень. Там они анализируются вместе с другими факторами экономики. В ближайшем будущем в нашем регионе прогнозируется большая замещающая потребность в кадрах, то есть люди будут уходить на пенсию, а заменить их будет некем. Нам очень важно воспитывать подрастающее поколение на замену, особенно по рабочим специальностям», – отметила Алёна Трунова.

Она добавила, что одним из приоритетов государственной политики становится популяризация рабочих профессий. В Псковской области реализуется федеральный проект «Человек труда», в рамках которого проводится конкурс «Лучший по профессии».

Если в прошлом году регион проводил конкурс только в номинации «Повар», то в 2026 году число направлений увеличилось до пяти. В программу вошли профессии токаря, сварщика, механизатора, оператора станков с ЧПУ и повара. Победители региональных этапов представят Псковскую область на федеральном уровне.