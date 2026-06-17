ИИ, летнее трудоустройство, карьерное развитие: названы площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства в Пскове

18:52, 17 июня 2026, ПАИ

Жителей Псковской области ждут различные площадки на Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая пройдёт 26 июня. Центральной площадкой мероприятия станет спортивно-развлекательный центр «Простория». Ярмарка ориентирована на жителей всех возрастов, рассказала министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Ярмарку организует не только служба занятости. Наши коллеги и партнёры из сферы молодёжной политики, культуры, образования присоединяются к проведению мероприятия. На ярмарке будут участвовать наши образовательные учреждения. Это будет актуально для школьников девятых и десятых классов, которые планируют поступать дальше», – отметила министр.

Также для школьников и выпускников будут организованы профориентационные площадки. Для молодёжи предусмотрены консультации по летнему трудоустройству, а для действующих специалистов – лекции о карьерном развитии, о подготовке резюме, о ведении переговоров и об использовании современных технологий при поиске работы.

Отдельный блок программы посвящён влиянию искусственного интеллекта на рынок труда. Алёна Трунова отметила, что сегодня кандидаты нередко получают отказ ещё до того, как их резюме увидит специалист по подбору персонала.

«Когда нам на каком-то портале отказывают, это далеко не всегда значит, что заявку отклонил сотрудник работодателя. Возможно, система искусственного интеллекта просто по набору маркеров отклонила резюме», – подчеркнула гостья студии.

Кроме того, на ярмарке будут представлены трудовые династии Псковской области. Для посетителей подготовят специальные интерактивные экспозиции, рассказывающие о семьях, которые на протяжении нескольких поколений работают в одной профессии или отрасли.