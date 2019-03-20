Более 5 центнеров орехов задержаны в Псковской области из-за нарушений в документах

15:03, 20 марта 2019, ПАИ

В Псковской области сотрудники территориального Управления Россельхознадзора запретили ввоз более 5 центнеров орехов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка были выявлены 508 килограммов арахиса в скорлупе, фундука, кедровых орехов и орехов пекан, а также смеси сухофруктов с арахисом. Груз следовал автомобильным транспортом из Литвы в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан. Согласно фитосанитарному сертификату странами происхождения орехов являются Аргентина, Китай, США, а смеси сухофруктов - Германия.

В результате проведения документарной проверки государственный инспектор управления установил, что в фитосанитарном сертификате отсутствует запись о том, что подкарантинная продукция (арахис в скорлупе) ввозится на таможенную территорию Евразийского экономического союза из зон, мест и участков производства, свободных от паразитных и полупаразитных растений рода Стрига (Striga spp), которые являются карантинным объектом в Российской Федерации.