Псковские единороссы выступят с инициативой индексации субсидирования школьного питания

12:21, 20 марта 2019, ПАИ

Псковские единороссы выступят с законодательной инициативой, предусматривающей индексацию субсидирования школьного питания. Об этом заявила заместитель главы Пскова, депутат гордумы Елена Полонская в ходе мониторинга качества питания в школе № 24, который проходит сегодня, 20 марта, в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, депутат напомнила, что в мониторинг качества питания школьников входит родительская экспертиза, в которой в Пскове участвуют 70 родителей. Сегодня родительская экспертиза проходит во всех школах города. По словам Елены Полонской, участники мониторинга смогли посмотреть и попробовать, чем кормят их детей.

В случае наличия замечаний они будут представлены в Управление Роспотребнадзора по Псковской области.