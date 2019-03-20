Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»

14:29, 20 марта 2019, ПАИ

Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Ольги Перог Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель агентства.

«Мы на выставке занимаем самый первый, самый просторный и просматриваемый стенд, поэтому было решено оформить для наших гостей необычную фотозону с учётом современных тенденций. Также мы представим президиум для молодожёнов в новом, не совсем привычном варианте: это будет не текстиль, а оригинальные декорации», - рассказала Ольга Перог.

Приятным бонусом для тех, кто запишется на консультацию в агентство в дни выставки, станет подарок: букет невесты при заказе оформления свадебного торжества.

Кроме того, на главной сцене выставки агентство Florence разыграет сертификат на 2 часа аренды студии «Альбом». «Здесь можно будет отметить девичник, организовать фотосессию и, разумеется, получить массу положительных эмоций. Отличный вариант, чтобы не ломать голову над организацией», - добавила Ольга Перог.

Напомним, главная еvent-выставка города «Свадьба EXPO` 2019» состоится 23 и 24 марта в ТРК «Акваполис».

В ней примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков, шоу-программа. Кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

В рамках выставки в Псковской области в четвертый раз выберут лучшего свадебного фотографа, приём работ на конкурс от «Комсомольской правды – Псков» уже стартовал.

Кроме того, «Псковская правда» объявила о запуске свадебного фотоконкурса «Пара года».

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону: (8112) 702-042.

Вход на выставку будет свободным.

Организаторы мероприятия - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года, читайте здесь>>>