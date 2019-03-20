В картельном сговоре на территории Псковской области уличены медицинские компании из Санкт-Петербурга

16:15, 20 марта 2019, ПАИ

УФАС России по Псковской области привлекло к административной ответственности две компании из Санкт-Петербурга - ООО «Неомедика СПБ», ООО «Медсистемс», и должностных лиц организаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, общая сумма наложенного штрафа составила 9 млн 596 тысяч 250 рублей.

Комиссия псковского УФАС приняла решение, в соответствии с которым общества признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции, что стало поводом для возбуждения административных дел. Нарушение выразилось в заключении антиконкурентного соглашения при участии в 14 аукционах Псковской области на поставку технических средств реабилитации в учреждения здравоохранения региона. Общая сумма аукционов составила 168 млн 197 тысяч 649 рублей.

«Компании участвовали в аукционах не для представления наилучшего предложения в условиях конкурентной борьбы, расширения возможностей для участия хозяйствующих субъектов в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, а для достижения победы одного из участников сговора с наименьшим снижением цены контракта», - отметили в псковском УФАС.

Также было установлено, что общества руководствовались единой моделью поведения, которая заранее была известна каждому из участников правоотношений.

«В настоящее время решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства находится в стадии судебного обжалования, нам ещё предстоят длительные судебные процессы по установлению нарушения, тем не менее, борьба с картелями остаётся одним из самых приоритетных видов нашей деятельности, поскольку картели причиняют огромный вред экономике и, как следствие, конечным потребителям. В таких схемах, как правило, второй участник находится «на подтанцовке», если вдруг выйдет на торги добросовестная компания, не участвующая в сговоре, второй участник начнёт экономически необоснованное снижение цены контракта, пока независимый игрок не уйдёт с торгов. А дальше работает «известная» схема «Таран», - отметила руководитель управления Ольга Милонаец.

Она также сообщила, что в Псковской области это уже второе дело против медицинских компаний Санкт-Петербурга, которые «играют не по правилам». «Первое мы успешно выиграли во всех судебных инстанциях. Следует отметить, что когда на аналогичных аукционах идёт честная борьба за победу, контракты заключаются на более эффективных условиях для жителей региона. На сегодня за данные нарушения предусмотрена ответственность, как административная, так и уголовная. Сейчас прорабатывается вопрос о создании реестра организаций, компаний, которые участвовали в картельных сговорах, с целью недопущения в дальнейшем их на торги», - добавила Ольга Милонаец.