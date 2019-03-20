Вечный бой

16:56, 20 марта 2019, ПАИ

19 марта гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов. В интервью Псковскому агентству информации он рассказал о крупных нарколабораториях, найденных в Псковской области, о заработке наркоторговцев в регионе, прокомментировал резонансное задержание активистов движения «Открытая Россия» Лии и Артема Милушкиных, обвиняемых в продаже наркотиков. Псковское агентство информации публикует стенограмму интервью.

- Это ПАИ-live, прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации. Меня зовут Дмитрий Коновалов, сегодняшний гость нашей студии – начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Псковской области, Сергей Титов. Сергей Леонидович, добрый день.

- Добрый день.

- На этой и прошлой неделе Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Понятно, что информацию о том, где продаются наркотики, можно сообщать не только во время акции, эта работа ведется круглосуточно и круглогодично. Тем не менее, для нас это повод пригласить руководителя ведомства, которое занимается борьбой с наркотиками на территории нашего региона, чтобы узнать последнюю информацию о служебной деятельности этого подразделения, какие-то оценочные суждения по обстановке, связанной с наркотиками в Псковской области. Свои вопросы, как всегда, можно оставить на странице трансляции в разделе «ПАИ-live».

Я вижу в чате реплику про Красногорскую набережную. Думаю, Сергей Леонидович прокомментирует. Но начну с акции «Сообщи, где торгуют смертью». Означает ли это, что в эти две недели проводится какая-то особенная работа, или это такое формальное определение и звонки, сообщения принимаются только в штатном режиме? Много ли их вообще от населения?

- Вообще, в системе УМВД по Псковской области определен порядок приема заявлений, сообщений, в том числе телефонных. Но, на самом деле, действительно, по территории России, не только Псковской области, с 11 по 22 марта 2019 года проходит Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Основные цели и задачи – это приобщение общественности к проблеме наркомании. В том числе, граждане могут сообщить по телефону доверия (59-22-33 – дежурная часть России по Псковской области), где могут оставить, непосредственно, сообщения о тех или иных вопросах, связанных как с торговлей наркотическими веществами, так и с реабилитацией, ресоциализацией наркозависимых.

Могу сказать, что за последние дни к нам поступили 24 сообщения и, в большинстве своем вопросы связаны как раз со здравоохранением. Это вопросы по наркодиспансеру, где возможно пройти реабилитацию зависимых от наркотиков. В большей степени с этими вопросами обращаются. Но есть и вопросы, связанные с распространением наркотиков на территории области, в том числе и общие: насколько проблема, связанная с распространением наркотиков, имеет место быть в Псковской области? Несколько граждан напрямую обращались непосредственно в управление по контролю оборота наркотиков. И у меня с тремя гражданами состоялась беседа непосредственно о проблеме личной, в большей степени, связанной с употреблением наркотиков. Не скрою, в их семьях есть дети, которые к сожалению, попали в беду употребления.

- Сообщения от населения о местах, способах продажи, распространения наркотиков – это вспомогательная функция для вашего ведомства? Не так много таких сообщений бывает?

- Таких точечных сообщений немного. Потому что, в большей степени, управление достаточно профессиональное и мы сами обладаем оперативной информацией о местах сбыта наркотиков и о проблеме сбыта наркотиков на территории Псковской области. Если раньше, в 2017 году, преобладал сбыт наркотиков «из рук в руки», то сейчас, в основном, осуществляется бесконтактный сбыт: через тайники, закладки (как раз вопрос, связанный с Красногорской набережной, связан именно со сбытом наркотиков бесконтактным способом.

- Здесь конкретный случай, причем наш читатель сообщает о том, что обращался в дежурную часть, но улучшений не видно. Возможно ли провести какую-то проверку, если есть такой сигнал по конкретному месту?

- Да, я могу сказать, что данные сообщения мною будут взяты на контроль. На самом деле проблема, связанная с бесконтактным сбытом, имеет место быть в городе Пскове, в том числе, многие граждане города Пскова, да и области, видели надписи на домах в городе по рекламе наркотических веществ, сайтов, мессенджеров, с помощью которых можно приобрести в интернет-магазинах наркотические вещества. Здесь проблема не только в данной улице, а по всей области, в большей степени даже по всей территории Российской Федерации, потому что 72% сбыта наркотиков как раз происходит именно бесконтактным способом.

- Если закончить тему с акцией «Сообщи, где торгуют смертью»: в ее рамках ваши коллеги участвуют в рейдах по студенческим общежитиям. Какова главная задача этих рейдов, выявляются ли случаи распространения употребления наркотиков во время таких визитов?

- На самом деле практически постоянно мы проводим такие мероприятия, то есть это не было запланировано во время проведения акции. Я могу сказать, что 6 лиц у нас было освидетельствовано – те, которые по тем или иным признакам подходили под освидетельствование – и один 17-летний подросток имеет факт употребления наркотических веществ. В большей степени это связано с профилактикой в подростковой среде, в том числе и молодежной, потому что это проводится не случайно. Это исходит из анализа, проведенного управлением, полицией в целом, о том, что львиную долю лиц, как употребляющих наркотические вещества, так и сбывающих, составляют лица от 16 до 25 лет, в число которые входят студенты вузов Пскова.

- Статистика, последние цифры по случаям хранения, сбыта, употребления. Как эти цифры меняются?

- Они меняются. Если сравнить результаты работы прошлого года и 2019 года, то за два месяца выявлено 158 фактов сбыта наркотиков. В прошлом году было 92. Лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотических веществ и связанных с незаконным оборотом наркотиков - 189. В прошлом году – 121. Выявлено 20 фактов хранения наркотических веществ.

Я хотел бы пояснить, что управление по контролю за оборотом наркотиков ставит целью выявление лиц, которые сбывают наркотические вещества. Да, попадаются лица, которые употребляют наркотические вещества и которые приобретают и хранят при себе – мы данную работу не забываем. Но основная цель – это выявление и пресечение и подрыв интересов тех граждан, которые в дальнейшем сбывают наркотические вещества на территории Псковской области.

- Этот способ бесконтактного распространения, когда делаются закладки – проблема в том, что невозможно отследить того, кто сделал закладку? Только поймать того, кто ее взял?

- Структура магазина и его серверы находятся за пределами Российской Федерации, из-за чего сложно с ними работать. Здесь ведется работа с закладчиками, организаторами чатов, сайтов, администраторами магазинов, курьерами и оптовыми перевозчиками наркотических веществ. Организаторы интернет-магазинов на территории РФ не находятся. В основном, они находятся за пределами РФ, поэтому вычислить их по определенным мессенджерам не удается, и с организаторами магазинов достаточно сложно вести борьбу. Но, в последнее время, работа управления по установке организаторов была спланирована. Недавно в феврале была задержана организованная преступная группа, которая занималась сбытом наркотиков на территории Новгородской, Псковской областей, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Тверской области и города Москвы. Управлением были задержаны четыре гражданина, сейчас они арестованы. Поисковые операции проходили на территории Новгородской, Тверской областей.

- Это были производители?

- Это не производители, а организаторы одного из интернет-магазинов на территории РФ. Магазин входил в 30 топовых магазинов по сбыту наркотиков в около 42 регионов РФ. Говорить о том, что магазин работает четко на территории Псковской области, нельзя, потому что магазины имеют достаточно распространенную сеть сбыта наркотиков. Потому работа ведется и с коллегами из других регионов России. А последнее активное задержание говорит о том, что мы достаточно активно двинулись к установлению организаторов сбыта наркотиков. Если говорить о тех четырех организаторах, то организатор, обслуживавший город Псков, Новгородскую область, Санкт-Петербург, тоже был задержан и были проведены поисковые мероприятия. У них изъято достаточно большое количество наркотических средств.

- Достаточно большое – это сколько?

- По территории Санкт-Петербурга изъято 1500 марок – это 1500 доз, порядка 45 граммов мефедрона, различных других веществ. Здесь, по территории города Пскова, изъято больше одного килограмма наркотических средств – это больше 3000 доз. По территории Новгородской области при обысковых мероприятиях в адресе по месту проживания изъято более 4 килограммов наркотических средств.

- В официальном пресс-релизе о раскрытии этого преступления речь шла и о найденном лабораторном оборудовании.

- Нет, это немного другое преступление, здесь мы говорим о выявленных двух подпольных лабораториях по изготовлению наркотических средств. Была получена информация, что лицо, проживающее в городе Пскова в одном из заведений (бывшая частная баня), организовало изготовление наркотического вещества мефедрон. В последующих оперативно-розыскных мероприятиях его деятельность была задокументирована, установлено, что лицо лично изготавливало наркотическое средство. И в дальнейшем, путем почтовых отправлений, этот человек рассылал наркотические вещества по территории РФ. В основном это был Восточный Федеральный округ. При обысковых мероприятиях по месту изготовления в лаборатории изъято более одного килограмма мефедрона и более ста килограммов тех или иных прекурсоров, из которых в дальнейшем возможно изготовление веществ.

- В каком это было населенном пункте?

- Город Псков, по которому было изъята и ликвидирована лаборатория. И вторая лаборатория была ликвидирована в Плюсском районе, где гражданин из Санкт-Петербурга в одном из частных домов, который он снял, изготавливал наркотические средства. Изъято 1400 граммов наркотических средств и более 50 килограммов прекурсоров.

- Какого уровня были эти производства?

- Могу сказать, что для изготовления некоторых наркотических веществ, а это в основном синтетика, надо иметь четверку с плюсом по химии. Другое дело, что многие реактивы, в том числе прекурсоры, запрещены в гражданском обороте и не всегда у граждан есть возможность закупить те или иные прекурсоры. Есть определенный круг лиц, который занимается достаточно давно сбытом наркотиков. И имеются места, где они могут часть реактивов закупить, чтобы в дальнейшем изготавливать наркотические вещества.

- А изготовители, крупные распространители – это люди какого образа жизни? Они сами употребляют наркотики?

- Могу сказать, что на территории Плюсского района лицо употребляет наркотическое вещество, но при проведении исследования у него были изъяты биологические образцы и установлен факт употребления марихуаны, синтетику непосредственно он не употреблял. Что касается гражданина по городу Пскову, то здесь лицо вообще не употребляло наркотические вещества – семья из трех человек: муж, жена, ребенок несовершеннолетний, и жена даже не знала о том, что данное лицо занимается изготовлением наркотиков, думая о том, что он являлся учредителем компании и достаточно успешно занимается своим родом деятельности. К сожалению, когда мы пришли уже на обысковое мероприятие, для нее это был страх, удивление, что муж непосредственно занимается изготовлением наркотиков. За день данное лицо изготавливало более 200 грамм наркотического средства синтетического происхождения.

- И какова цена вопроса для этих людей, когда на одной чаше весов 20 лет тюрьмы, а на другой – доход какого уровня? Ради чего делаются такие вещи?

- Доход достаточно, так скажем, неплохой. Если так говорить, оптовая стоимость 200 грамм мефедрона – 150 тысяч рублей.

- То, что производится за день?

- Да. Это лицо успело обогатиться, приобрести автомашину среднего класса, уже внести залог за трехкомнатную квартиру. При обысковых мероприятиях и при личном досмотре было изъято более 700 тысяч рублей. То есть здесь определенный доход имеет место быть, но, как вы уже правильно сказали, здесь необходимо не забывать о том, что это 20 лет лишения свободы. Иногда пишут на фасадах зданий о высокой заработной плате – там необходимо добавлять, что и большой срок наказания, до 20 лет лишения свободы: даже больше, чем получают граждане за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, либо за разбойное нападение. Достаточно высокая цена, 20 лет тяжело отсидеть.

- Не так давно большой резонанс имело дело активистов общественного движения «Открытая Россия», супругов Милушкиных Лии и Артема. Их обвиняют в продаже наркотиков. Сейчас, я так понимаю, они находятся в следственном изоляторе [Лия Милушкина находится под домашним арестом - ПАИ], идет следствие, и показания обвинения основаны на том, что совершена, так сказать, «контрольная закупка». При этом и сами Милушкины, и их окружение, настаивают на том, что наркотики были подброшены, ссылаясь на задержание на каком-то митинге, при котором полиция угрожала этим активистам такими действиями. Как вы оцениваете общественный резонанс, который поднялся вокруг этого факта, и как вы видите перспективу этого дела?

- Данное уголовное дело должно быть направлено в суд. Могу сказать, что до этого момента, до задержания, я не сильно данными личностями интересовался. Была получена оперативная информация, в дальнейшем она была реализована, была проведена закупка в отношении одного и второго фигурантов, были проведены обысковые мероприятия, что было необходимо для доказательства непосредственно вины в сбыте наркотиков. Наркотики и денежные средства, вырученные от сбыта наркотиков, изъяты при проведении тех же обысковых мероприятиях. Что касается резонанса определенного, то могу сказать, что в прошлом году было задержано достаточно и других лиц, которые входили в государственные органы власти. Были дела за хранение наркотических веществ, сотрудники правопорядка в том числе у нас задерживались за покушение на сбыт наркотических веществ.

Здесь могу сказать, что, не скрою, к сожалению, и окружение данных лиц, в том числе, попадает и попадало в область незаконного оборота наркотических веществ, в том числе по факту употребления наркотиков.

Что касается данных граждан, то для нас это рядовой случай. Была получена информация, она не может быть не реализована. Что касается дальнейшей перспективы уголовного дела, то это решает непосредственно следствие, в дальнейшем решает непосредственно суд, который установит и даст оценку, насколько виновны данные лица в совершении сбыта наркотиков, либо нет.

- Но вы никаких сложностей не видите по доказательству?

- Я никаких сложностей не вижу по доказательству вины данных лиц. Конечно, после задержания я читал выдержки из средств массовой информации.

- Писали о жесткой манере обыска.

- Я могу сказать о том, что специфика незаконного оборота наркотиков и специфика, так скажем, проведения тех или иных мероприятий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе и доказывание определенной вины, указывает на то, что мы поступали правильно. Сначала попытались пройти через дверь, но дверь была закрыта, поэтому было принято решение о вхождении отряда спецназначения «Гром» через окна. Проникали через оконные проемы, провели обысковое мероприятие. Да, находились дети, по месту проживания двое несовершеннолетних. Им оказана всяческая помощь. Детей уложили в кровать. Со стороны управления присутствовала женщина, сотрудник полиции, она была непосредственно рядом с ними. И когда начались обысковые мероприятия, мною было принято решение о том, чтобы детей передать бабушке. Дети спокойно себя вели, не плакали, не высказывали каких-нибудь недовольств, и я, в том числе, разговаривал с ними, и сотрудники разговаривали с ними. Мы разговаривали о времяпрепровождении детей, свободном времени. Я знаю о том, что они занимаются спортом, о чем они рассказывали. Они собрались, надели теплую одежду и благополучно с бабушкой были сопровождены по месту ее проживания. Другое дело, что насколько есть совесть у людей, которые не были по месту проведения обыска, потом комментировать, каким образом проводился обыск. Когда я читал определенную ссылку и выступление бабушки этих несовершеннолетних, для меня, конечно, было не шоком, но определенным удивлением, как могут люди лгать о том, чего они не видели.

Она не присутствовала при обысковых мероприятиях, она только приехала, забрала детей и удалилась, вот и все. А подогревать, что это связано определенным образом с политическими моментами… Мы политикой не занимаемся, и я и управление работаем только четко по своему направлению деятельности – это незаконный оборот наркотических веществ.

- Несмотря на то, о чем мы говорили с вами в первой части эфира, Псковская область по-прежнему занимает благоприятные позиции в общероссийском рейтинге с точки зрения наркотической ситуации. В двадцатку самых благополучных регионов…

- Да, это говорит «Трезвая Россия». Они производили опрос, и Псковская область попала в двадцатку наиболее благополучных регионов России по наркомании и, в том числе, по сфере незаконного оборота наркотиков. Могу сказать, что это, наверное, неплохой результат, если сравнивать, в том числе, по смертности, по числу лиц, которые состоят на диспансерных учетах, в том числе, лиц, которые доставлялись в медицинские учреждения за передозировку наркотических веществ. Их в разы меньше, чем по территории многих субъектов российской Федерации.

- Вообще странно, учитывая, что до Петербурга, который считается крупнейшим центром распространения наркотиков в России, у нас всего ничего – 3 часа езды.

- 3 часа езды на самом деле, но я еще раз говорю, что все связано опять же с этим пресловутым сбытом наркотиков бесконтактным способом. Здесь, к сожалению, наркотические вещества поступают на территорию Псковской области по логистике именно интернет-магазинов. Раньше мы говорили о том, что достаточно легко приобрести наркотики в городе Санкт-Петербурге, и ездили многие в Санкт-Петербург, закупали, привозили сюда и из рук в руки продавали. Сейчас, к сожалению, есть проблема, связанная со сбытом наркотиков через интернет, через какие-то закладки, и здесь уже многие, конечно, в город Санкт-Петербург не ездят и не приобретают. Другое дело, что имеет место быть как раз проблема, связанная с созданием подпольных лабораторий на территории Псковской области. И как раз вот факты задержания лиц, они доказывают, что близость Санкт-Петербурга приводит к тому, что на территории Псковской области, как раз в приграничных территориях с Ленинградской областью, организовываются места и помещения, где производят наркотические вещества.

- Много ли преступлений совершается под воздействием наркотиков?

- За два месяца совершено в состоянии наркотического опьянения шесть преступлений. Это не так-то, скажем, много. В большинстве это кражи из торговых точек, из магазинов по продаже продуктов питания.

- Какова ваша оценка проблемы так называемых наркограффити – надписей настенных с интернет-адресами, с конкретными телефонами, мессенджерами. Насколько это распространено, и можно ли эффективно бороться с такой рекламой?

- Здесь как раз это связано с иерархией лиц, сбывающих наркотические вещества. Граффити и те же граффитисты, они как раз находятся на низшей ступени. Это не просто случайные надписи, каждая надпись имеют свою определенную ценность в плане, так скажем, денежного эквивалента, и здесь порядка семи лиц привлечено к административной ответственности в 2018 году. Несколько лиц проходят у нас по уголовному делу – это 210-я статья, «Организованное преступное сообщество». Как раз часть из них в настоящий момент в судах Псковской области дает показания по задействованию, так скажем, себя в области рекламы наркотических средств на территории Псковской области.

Но проблема – она имеет место быть, работа проводится не только управлением, но, в том числе, УМВД России по городу Пскову, по городу Великие Луки и в районах области. Здесь могу сказать, что спасибо и гражданам городов, районов, области. Многие отзываются и не ждут сообщения в органы полиции, либо в администрации, сами выходят и по своей инициативе закрашивают данные надписи, дабы, так скажем, не ждать, чтобы какой-то подросток подошел, прочитал, набрал тот или иной мессенджер, либо чат, и благополучно приобрел наркотические вещества. Я знаю, что в Невеле достаточно активна группа, так скажем, поддержки, в том числе, наши волонтеры активно работают по закрашиванию надписей. У нас, в управлении по контролю за оборотом наркотиков, создано волонтерское движение, где мы сами лично с молодежью города Пскова выходим и закрашиваем надписи. Работа должна вестись, она и ведется в домоуправлениях, которым мы выносим предписания. Порядка 150 предписаний было выдвинуто в 2018 году для того, чтобы те или иные домоуправления могли закрасить такие надписи.

- Что касается качества наркотических веществ, в большей части это по-прежнему растительные наркотики? Или синтетики становится больше?

- Здесь надо разделять. По количеству изъятых наркотических веществ, конечно, преобладают вещества растительного происхождения, но по количеству изымаемых доз и по количеству употребляемых наркотических веществ в большей степени преобладает синтетика. На территории Псковской области проблема связана именно с синтетикой, потому что она намного дешевле, чем наркотики растительного происхождения, но она достаточно сильнее и пагубнее. Одни из самых грязных наркотиков, которые у нас продаются – это соли, спайсы, которые пагубно воздействуют на организм.

- Да, вы говорили, что от 16 до 25 самая распространенная категория наркопотребителей. В завершение эфира: как часто ваши коллеги появляются в школах?

- Постоянно. Я могу сказать, что от меня до рядового сотрудника – все участвуют в профилактике в школах, в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях. Неоднократно мы выезжаем и по районам области. Это не только Псков и город Великие Луки. Много значения уделяется сельской местности, потому что дети поступают в учебные заведения Великих Лук, Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, и как раз необходимо подготовить молодое поколение, чтобы они понимали и знали, что если предложат употребить наркотиков, необходимо сказать «нет». 380 профилактических мероприятий проведено только нашими сотрудниками за 2018 год, это практически ежедневно. Почему мы говорим о том, что необходимо профессионально доводить информацию о проблематике употребления? Потому, что не все сотрудники полиции могут обладать познаниями, поэтому приходится самим выезжать и доводить информацию правильно, чтобы у несовершеннолетних не появился интерес попробовать те или иные наркотические вещества.

- Такое возможно?

- Если неправильно донести информацию, то конечно в дальнейшем возможен интерес у несовершеннолетнего попробовать те или иные наркотические вещества. Поэтому необходимо очень-очень осторожно и дозировано информацию доводить.

- Два главных аргумента, которые используют ваши коллеги в беседе со школьниками?

- Важнее не восприятие речевое, а восприятие зрительное, поэтому нами был подготовлен фильм «Независимость» совместно с ГТРК в прошлом году. И как раз там в главной роли закладчик наркотических веществ, который в данный момент находится в СИЗО № 1 города Пскова. Это студент высшего учебного заведения, достаточно успешный работник тех или иных сфер. Мы выступали в ПсковГУ в прошлом году и в начале беседы я вижу, что студенты не совсем внимательно слушают, кто-то в свои гаджеты смотрит, переписывается. Но когда мы включили, и когда они увидели своих сокурсников, которые в прошлом году сидели вместе с ними, то это дало сильный эффект. Они видят, что мы рассказываем не о проблемах наркомании в России, а что это их друзья, которые попали в область сбыта наркотиков и которым грозит от 15 до 20 лет.