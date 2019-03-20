За непредоставление ежегодного отпуска работнику Роструд наказал псковский «Техгаз»
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Техгаз», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В результате плановой проверки было установлено, что в нарушение трудового законодательства более двух лет подряд работнику не предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск. Работодателю назначено административное наказание согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).