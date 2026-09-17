Россиянам рассказали, можно ли удалить всю информацию о себе из интернета

08:53, 17 сентября 2026, ПАИ

Полностью удалить информацию о себе из интернета не получится. По словам ведущего эксперта по информационной безопасности MWS Cloud Илоны Коковой, это связано с тем, что цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях.

«Полностью исчезнуть из интернета невозможно. Цифровой след появляется не сразу, он копится и складывается из множества обычных действий в Сети. И вы уже сейчас можете посмотреть, что известно о вас», – передаёт её слова РИА Новости.

Можно попробовать ввести в поиске имя и фамилию, логины, номер телефона и проверить, какая информация доступна. Либо же попросить ИИ найти информацию. Отдельно стоит отсмотреть и поиск по изображениям. Там могут найтись старые забытые записи.

Эксперт также порекомендовала очистить старые аккаунты, если профиль не нужен. Сначала удалить всю лишнюю информацию, публикации и фотографии, а затем и сам аккаунт.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали рассылать в российские компании письма под видом счетов на оплату, актов сверки, накладных и уведомлений о задолженности, чтобы вывести деньги со счетов организаций.