0
23:00
Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
22:37
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
22:25
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20:40
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
19:30
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
17:53
В Псковской области ожидается затяжное половодье
17:45
Мужчина на кухне – 3.0. № 7. Обед «железного человека» от Сергея Елизарова (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

МЧС: Неосторожное обращение с огнем при курении – частая причина пожаров

Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых распространенных причин пожаров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что 19 марта в деревне Родионово Себежского района сгорели жилой дом, где погибли двое мужчин. Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении одного из погибших.

В связи с произошедшим, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- постарайтесь навсегда отказаться от привычки курить;

- особенно опасно курить на кровати: так вы можете заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из вашей руки, что может привести к загоранию;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол, не поленитесь обезопасить себя и своих близких от печальных последствий;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- внимательно следите за курящими домочадцами.

Порядка 80% всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
20 марта 2019
Более 120 человек посетило первое занятие «Духовной академии для мирян» в Пскове
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
20 марта 2019
Сборы сотрудников службы безопасности УФСИН прошли в колонии в Себежском районе
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20 марта 2019
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
20 марта 2019
Областной турнир по шахматам «Белая ладья» пройдет в Пскове 24-25 марта
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
20 марта 2019
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
В Псковской области ожидается затяжное половодье
20 марта 2019
В Псковской области ожидается затяжное половодье
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
20 марта 2019
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»
20 марта 2019
Оригинальную фотозону подготовит свадебное агентство Florence для посетителей выставки «Свадьба EXPO` 2019»

Идет загрузка...