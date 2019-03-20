МЧС: Неосторожное обращение с огнем при курении – частая причина пожаров

21:44, 20 марта 2019, ПАИ

Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых распространенных причин пожаров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что 19 марта в деревне Родионово Себежского района сгорели жилой дом, где погибли двое мужчин. Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении одного из погибших.

В связи с произошедшим, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, как уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- постарайтесь навсегда отказаться от привычки курить;

- особенно опасно курить на кровати: так вы можете заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из вашей руки, что может привести к загоранию;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол, не поленитесь обезопасить себя и своих близких от печальных последствий;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- внимательно следите за курящими домочадцами.

Порядка 80% всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности, добавили в ведомстве.