МЧС: Неосторожное обращение с огнем при курении – частая причина пожаров
Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых распространенных причин пожаров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ведомстве напомнили, что 19 марта в деревне Родионово Себежского района сгорели жилой дом, где погибли двое мужчин. Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении одного из погибших.
В связи с произошедшим, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, как уберечь себя и близких от подобных пожаров:
- постарайтесь навсегда отказаться от привычки курить;
- особенно опасно курить на кровати: так вы можете заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из вашей руки, что может привести к загоранию;
- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;
- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол, не поленитесь обезопасить себя и своих близких от печальных последствий;
- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;
- внимательно следите за курящими домочадцами.
Порядка 80% всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности, добавили в ведомстве.