В преддверии Всемирного дня театра актеры встретились с псковичами

20:30, 20 марта 2019, ПАИ

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, заслуженный артист России Виктор Яковлев пригласил псковичей, в том числе представителей правоохранительных органов и ветеранов, на творческую встречу с ведущими актёрами Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, встреча носила название «Посвящение театру. Поэтические диалоги» и прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Перед началом, собравшимся представили гостей и рассказали об их творческой деятельности. А затем в исполнении Виктора Яковлева и его коллег Натальи Петровой, Ирины Смирновой, Александра Овчаренко, Максима Плеханова прозвучали стихи Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого, Игоря Северянина, Гарсиа Лорки и других поэтов.

«Благодарные зрители наградили выступавших актеров бурными аплодисментами и цветами. Этот поэтический вечер по своему настроению получился действительно очень светлым и по-весеннему праздничным», – добавили в ведомстве.