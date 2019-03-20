Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове

19:30, 20 марта 2019, ПАИ

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона при Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове создана паломническая служба «Троицкий паломник». Об этом сообщается в аккаунте собора в социальной сети Instagram.

Желающим предлагают посетить Свято-Троицкий кафедральный собор, Псково-Печерский, Спасо-Елеазаровский, Мирожский монастыри и многие другие памятники истории, культуры и архитектуры.





Также паломническая служба поможет совершить паломничество по известным и святым местам России, Прибалтики и Белоруссии.

«Мы предлагаем вам, не только паломнические, но и культурно-познавательные, этнографические экскурсии, экотуры. Наша особенность – широкий спектр экскурсий не только для воцерковленных людей, но и светских туристов: индивидуальные и групповые фольклорные программы, театрализованные экскурсии, велоэкскурсии, мастер-классы», – говорится в сообщении.

Связаться с паломнической службой «Троицкий паломник» можно по телефону: +7 (921) 508-80-30. E-mail: troickiy-palomnik@yandex.ru. Сайт: www.krompskov.ru.