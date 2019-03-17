Из-за неисправного электророзжига в квартире на Фабрициуса в Пскове обгорела плита

09:10, 21 марта 2019, ПАИ

20 марта в 17:25 в Пскове в доме по улице Яна Фабрициуса в двухкомнатной квартире на кухне обгорела газовая плита, была закопчена стена. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание в механизме электророзжига.

В 7:08 в Острове-2 в гаражном кооперативе «Форум» в гараже огонь повредил имущество. Причина возгорания - короткое замыкание в распределительной коробке. Спасены гараж и автомобиль.

В 9:06 в Опочецком районе в деревне Глубокое выгорело бесхозное строение из-за неосторожного обращения с огнем.