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Женщина на Hyundai при движении задним ходом врезалась в ВАЗ в Гдове

20 марта около 18:50 в Гдове на улице Кингисеппской 47-летняя женщина-водитель автомашины Hyundai Lavita при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и врезалась в ВАЗ-2106, за рулём которого сидел 26-летний молодой человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в аварии пострадала 20-летняя пассажирка ВАЗа. Госпитализация ей не потребовалась.

Других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки на дорогах Псковской области не зарегистрировали.

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