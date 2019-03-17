Женщина на Hyundai при движении задним ходом врезалась в ВАЗ в Гдове

09:20, 21 марта 2019, ПАИ

20 марта около 18:50 в Гдове на улице Кингисеппской 47-летняя женщина-водитель автомашины Hyundai Lavita при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и врезалась в ВАЗ-2106, за рулём которого сидел 26-летний молодой человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в аварии пострадала 20-летняя пассажирка ВАЗа. Госпитализация ей не потребовалась.

Других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки на дорогах Псковской области не зарегистрировали.