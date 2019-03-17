Нарушения законодательства о противодействии экстремизму выявлены в буфете на станции Новосокольники

20:51, 21 марта 2019, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура на железнодорожном вокзале станции Новосокольники в буфете ООО «Псковдорсервис» выявила нарушения законодательства о противодействии экстремизму.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, установлено, что в этом буфете реализуется книгопечатная продукция, однако список экстремистских материалов своевременно не обновляется, и сверка поступающей печатной продукции с этим списком не осуществляется.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла представление директору ООО «Псковдорсервис». Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролирует надзорное ведомство.