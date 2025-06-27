Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе

20:39, 27 июня 2025, ПАИ

Мужчина пострадал после опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Перед мостом, ведущим к Марьино, 50-летний водитель не справился с управлением, из-за чего его автомобиль опрокинулся.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего. На месте работали пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.