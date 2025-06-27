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Происшествия

Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе

Мужчина пострадал после опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Перед мостом, ведущим к Марьино, 50-летний водитель не справился с управлением, из-за чего его автомобиль опрокинулся.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего. На месте работали пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

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