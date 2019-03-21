«Неделя детской книги» открылась в Пскове

14:07, 21 марта 2019, ПАИ

В Пскове открылась «Неделя детской книги». Праздник начался с торжественной церемонии «Под парусом книги к новым открытиям!», которая прошла в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Первой участников праздника поприветствовала директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Галина Большакова. Она напомнила, что «Неделя детской книги» празднуется в России уже в 76-й раз и призвала детей сегодня же вечером узнать у своих бабушек и дедушек, какая книжка у них в детстве была самой любимой, чтобы прочесть ее на каникулах.

Почётными гостями церемонии открытия «Недели детской книги» в Пскове стали главный редактор санкт-петербургского издательства «Антология» Юрий Медников, а также постоянные авторы этого издательства, писатели-биологи Марина Дороченкова и Анна Кравчук.

Юрий Медников попросил маленьких псковских читателей угадать, почему детские книжки намного интереснее издавать, чем взрослые. Он также пожелал юным псковичам «вылезать» из планшетов и смартфонов и побольше читать, чтобы не только развлекаться, но и развиваться.

Перед участниками торжества выступили юные артисты из вокально-хореографической студии «Город детства» Анна и Виктория Тимашёвы, певица вокальной студии «Позитив» Дарья Овчинникова, участница фольклорной студии Дома детского творчества Евдокия Ефимова, которая рассказала собравшимся псковскую сказку «Про Лису и Петуха», которая была записана в Невельском районе.

На церемонии открытия «Недели детской книги» в Пскове также подвели итоги творческого конкурса «Природа – среда моего обитания», после чего писатели Марина Дороченкова и Анна Кравчук выступили перед детьми. В частности, они научили их, как заработать у родителей шоколадку, задавая маме и папе каверзные вопросы по биологии.

Кроме того, в фойе библиотеки «Родник» сегодня открылись выставка картин студентов Псковского политехнического колледжа «Псковские сказки» и книжная ярмарка.

«Неделя детской книги» продлится в Пскове до 2 апреля. Юных читателей ждут творческие встречи с детскими писателями, занятия и интерактивные путешествия, мастер-классы, спектакли, выставки и презентации.