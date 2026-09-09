Жители псковской деревни Зайцево прошли диспансеризацию

21:59, 09 сентября 2026, ПАИ

Выездная бригада Псковской межрайонной больницы работала в деревне Зайцево. В местном ФАПе развернули временный диагностический пункт. Жители смогли пройти ключевые обследования, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Мы проводим диспансеризации каждый год. Приём ведут узкие специалисты, мы полностью обследуем пациента, от а до я. Собираем кровь, ЭКГ, давление, рентгены, маммограф приезжает для женщин», – рассказал фельдшер Дмитрий Смирнов.

Нередко именно при таких выездах удаётся выявить гипертонию или нарушение обмена веществ, когда человек ещё ни на что не жалуется, а цифры уже сигнализируют о риске.

«Когда был молодой, не надо мне было. А сейчас уже надо смотреть. Рядом вышел, через дорогу перешёл – не надо в город ездить, не надо никуда идти», – поделился мнением местный житель Юрий Мирончук.

За первые часы работы в Зайцево медики успели осмотреть более десяти человек. И у нескольких уже выявили отклонения, требующие внимания. Всем, у кого показатели вышли за пределы нормы, тут же оформили направление на обследование в межрайонную больницу.

«Часто мы выявляем онкологию на ранних стадиях. Также люди не знали о своих хронических заболеваниях, а мы узнаём об этом, рассказываем. Мы взяли все анализы, через неделю сюда приедет человек, который будет с ними [с пациентами] беседовать и рассказывать о том, как всё прошло. Дальше мы уже отправляем на дообследование», – отметил фельдшер Василий Михайлов.

Выездная диспансеризация не разовая акция. В ближайшие недели передвижные медицинские комплексы будут работать в разных уголках региона.

Отметим, что диспансеризацию можно будет пройти на избирательных участках, которые будут работать в Псковской области во время выборов 18, 19 и 20 сентября. График работы медицинских бригад и адреса избирательных участков, где будет организована диспансеризация, опубликуют позже.

Ранее сообщалось, что ФАП в псковской деревне Зайцево возобновил работу с новым фельдшером.