Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители псковской деревни Зайцево прошли диспансеризацию

Выездная бригада Псковской межрайонной больницы работала в деревне Зайцево. В местном ФАПе развернули временный диагностический пункт. Жители смогли пройти ключевые обследования, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот здесь и далее: видео телеканала «Первый Псковский»

«Мы проводим диспансеризации каждый год. Приём ведут узкие специалисты, мы полностью обследуем пациента, от а до я. Собираем кровь, ЭКГ, давление, рентгены, маммограф приезжает для женщин», – рассказал фельдшер Дмитрий Смирнов.

Нередко именно при таких выездах удаётся выявить гипертонию или нарушение обмена веществ, когда человек ещё ни на что не жалуется, а цифры уже сигнализируют о риске.

«Когда был молодой, не надо мне было. А сейчас уже надо смотреть. Рядом вышел, через дорогу перешёл – не надо в город ездить, не надо никуда идти», – поделился мнением местный житель Юрий Мирончук.

За первые часы работы в Зайцево медики успели осмотреть более десяти человек. И у нескольких уже выявили отклонения, требующие внимания. Всем, у кого показатели вышли за пределы нормы, тут же оформили направление на обследование в межрайонную больницу.

«Часто мы выявляем онкологию на ранних стадиях. Также люди не знали о своих хронических заболеваниях, а мы узнаём об этом, рассказываем. Мы взяли все анализы, через неделю сюда приедет человек, который будет с ними [с пациентами] беседовать и рассказывать о том, как всё прошло. Дальше мы уже отправляем на дообследование», – отметил фельдшер Василий Михайлов.

Выездная диспансеризация не разовая акция. В ближайшие недели передвижные медицинские комплексы будут работать в разных уголках региона.

Отметим, что диспансеризацию можно будет пройти на избирательных участках, которые будут работать в Псковской области во время выборов 18, 19 и 20 сентября. График работы медицинских бригад и адреса избирательных участков, где будет организована диспансеризация, опубликуют позже.

Ранее сообщалось, что ФАП в псковской деревне Зайцево возобновил работу с новым фельдшером.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 сентября 2026

Александр Сорокин провёл «Разговор о важном» для псковских студентов
09 сентября 2026

Семейный парк открыли в Писковичах в День деревни
09 сентября 2026

Инклюзивное голосование: как в Псковской области помогут реализовать избирательные права
09 сентября 2026

Жители псковской деревни Зайцево прошли диспансеризацию
09 сентября 2026

Ветераны СВО продолжают серию встреч с псковской молодёжью
09 сентября 2026

Великолучане просят отремонтировать переход через железнодорожные пути
09 сентября 2026

В Пскове презентовали мини-энциклопедию «10 великих битв 1941–1945 годов»
09 сентября 2026

От детсада до гимназии: представители власти проинспектировали объекты в округе № 6 в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...