Приём граждан провёл и.о. руководителя псковского Росреестра
19 марта исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Псковской области Владимир Полукошко провел личный приём граждан в приемной президента Российской Федерации.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, приём проходил согласно графику, утвержденному полномочным представителем президента РФ в СЗФО.
На прием обратился один заявитель по вопросу снижения кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества (земельного участка). В ходе приема заявителю были даны разъяснения по существу вопроса.