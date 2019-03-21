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Общество

Приём граждан провёл и.о. руководителя псковского Росреестра

19 марта исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Псковской области Владимир Полукошко провел личный приём граждан в приемной президента Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, приём проходил согласно графику, утвержденному полномочным представителем президента РФ в СЗФО.

На прием обратился один заявитель по вопросу снижения кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества (земельного участка). В ходе приема заявителю были даны разъяснения по существу вопроса.

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