28-30 марта состоится фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»

17:35, 21 марта 2019, ПАИ

С 28 по 30 марта в Пушкинских Горах состоится областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. В фестивале примут участие музыканты и артисты из Пскова, Великих Лук, Опочки, Красногородска и Печор.

В жюри фестиваля войдут местные специалисты и кандидаты искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Евгения Редькова.

Участники фестиваля разместятся на базе отдыха «Пушкиногорье», где они примут участие в мастер-классах и вечерках.

Организатором мероприятия выступит Дом детства и юношества «Радуга» при поддержке комитета Псковской области по образованию.