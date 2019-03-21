0
14:57
Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное – чтобы зрители радовались
22:25
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
19:30
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
17:29
Кинопремьеры недели: Мэл Гибсон и Винс Вон снова детективы, хоррор от A24 и мультфильм о корги
15:53
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
13:10
Тамара Гвердцители. Продолжение
22:06
К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
Еще новости
Культура

28-30 марта состоится фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»

С 28 по 30 марта в Пушкинских Горах состоится областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. В фестивале примут участие музыканты и артисты из Пскова, Великих Лук, Опочки, Красногородска и Печор.

В жюри фестиваля войдут местные специалисты и кандидаты искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Евгения Редькова.

Участники фестиваля разместятся на базе отдыха «Пушкиногорье», где они примут участие в мастер-классах и вечерках.

Организатором мероприятия выступит Дом детства и юношества «Радуга» при поддержке комитета Псковской области по образованию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное – чтобы зрители радовались
21 марта 2019
Актер и режиссер Псковского театра кукол Борис Поткин: Главное – чтобы зрители радовались
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
20 марта 2019
Выставка «Господин Псков» в Приказной палате начнет работу с 22 марта
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
20 марта 2019
Паломническая служба «Троицкий паломник» создана в Пскове
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
20 марта 2019
45-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова открывается в Пскове
Тамара Гвердцители. Продолжение
20 марта 2019
Тамара Гвердцители. Продолжение
К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
19 марта 2019
К заявкам на Молодую Ганзу 2019 года присоединился шведский город Визбю
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта
19 марта 2019
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта
Неограненный гранат нашли археологи в Пскове
19 марта 2019
Неограненный гранат нашли археологи в Пскове

Идет загрузка...