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Год условно получил великолучанин за кражу велосипеда и двух автомобильных колес

Великолукский городской суд признал виновным местного жителя в краже велосипеда и двух автомобильных колес (часть 1 и пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что мужчина похитил велосипед стоимостью 6 тысяч рублей и с ним скрылся с места преступления. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, осужденный также незаконно проник в другое хранилище и похитил 2 автомобильных колеса на сумму 2 тысячи рублей. С похищенным имуществом он скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению.

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