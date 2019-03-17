Год условно получил великолучанин за кражу велосипеда и двух автомобильных колес

19:46, 21 марта 2019, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновным местного жителя в краже велосипеда и двух автомобильных колес (часть 1 и пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что мужчина похитил велосипед стоимостью 6 тысяч рублей и с ним скрылся с места преступления. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, осужденный также незаконно проник в другое хранилище и похитил 2 автомобильных колеса на сумму 2 тысячи рублей. С похищенным имуществом он скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению.