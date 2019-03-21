Афишу Ганзейских дней в Пскове одобрило правительство РФ

18:40, 21 марта 2019, ПАИ

Афиша 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове сформирована и одобрена в Минкульте и в правительстве РФ, сообщила председатель Комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздника сегодня, 21 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева уточнила, что уже сформирована смета расходов, которая представлена на согласование вице-премьеру Ольге Голодец. Она рассказала, что с 27 по 30 июня состоятся основные мероприятия Ганзы, а с 13 по 18 июня пройдет Всероссийская ганзейская библиотечная конференция. Открытие и закрытие Ганзейских дней, по ее словам, пройдет в Псковском кремле.

Председатель комитета по культуре отметила, что определены места расположения сцены, гримерных шатров. «Церемония открытия состоится в 15:00, потом откроется Международный хоровой праздник, участие в котором примут 800 человек. 28 июня также будет хоровой гала-концерт, но уже силами сводного псковского хора», – сказала она и добавила, что все хоры, которые приедут в регион, будут работать в дни Ганзы на разных площадках. Также в Пскове ожидают порядка 500 реконструкторов.

«Также будет работать рынок, город мастеров, пройдут творческие лаборатории, выставка работ участников международного пленэра, который состоится до Ганзы», – отметила Жанна Малышева.

По ее словам, на территории праздничного пространства помимо кремля будут еще 7 сценических площадок, которые с 10:00 до 22:00 будут работать «в режиме нон-стоп». «21 творческий коллектив уже зарегистрировался. Будут также интерактивы. Весь центр города будет покрыт творческой составляющей», – пояснила Жанна Малышева.

Она сказала, что 30 июня предлагается провести праздничное шествие городов-участников, а 29 июня устроить праздничный салют. Отметила, что налажено четкое взаимодействие с администрацией города.

«Стоит важная задача – сделать праздник не только красивым, но и безопасным, – добавила Жанна Малышева. – По всем точкам прошли с правоохранительными органами, чтобы они могли рассчитать силы и средства».

Михаил Ведерников напомнил, что имеется договоренность с корпорацией «Ростех» о подсветке жилых зданий и поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову составить перечень необходимых для этого работ. Сити-менеджер ответил, что к вечеру 22 марта городские власти предоставят специалистам по организации подсветки фотографии находящихся в частной собственности зданий для подсветки, а список государственных учреждений уже готов. Губернатор добавил, что в понедельник должно быть направлено соответствующее письмо генеральному директору Ростеха Сергею Чемезову.