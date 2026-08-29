Заслуженный учитель РФ из Новоржевского района отметила 80-летний юбилей

22:43, 29 августа 2026, ПАИ

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трофимова поздравила с 80-летием заслуженного учителя РФ, ветерана педагогического труда Ларису Егорову. Об этом она сообщила в своём канале в MAX.

Лариса Егорова родилась в 1946 году в городе Гензане (Северная Корея), а своим домом выбрала Новоржевский район. В 1968 году она окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова и начала работать учителем математики в Выборской средней школе.

«Потом семья переехала в Новоржев, и Новоржевская школа стала не просто местом работы – это целая судьба, наполненная уроками, открытиями и взрослением сотен ребят», – отметила Любовь Трофимова.

Много лет Лариса Егорова возглавляла районное методическое объединение учителей математики. Она внедряла новые педагогические технологии, делилась опытом с коллегами и создала в своём кабинете пространство, где детям хотелось учиться. За многолетний труд она удостоена знака «Отличник народного просвещения» и звания «Заслуженный учитель РФ».

Сейчас Лариса Егорова на заслуженном отдыхе, но её педагогический опыт и любовь к профессии остаются опорой для окружной системы образования и примером для многих учителей, добавила глава округа.