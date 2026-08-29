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Общество

В деревне Барсаново Опочецкого района отметили День деревни

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню деревни, под названием «Для России деревня – частица, а для нас – родительский дом» прошло в деревне Барсаново Опочецкого района. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

Фото: администрация Опочецкого муниципального округа

Программа праздника включала чествование местных жителей и концертную программу. Односельчан порадовал своим творчеством дуэт «Люлинские музыканты» из посёлка Идрица.

Благодарностью за активное участие в общественной жизни района награждены Автоном Иванов (деревня Голощапы) и Михаил Мурашко (деревня Барсаново).

«Пусть наша малая родина живёт, процветает, а двери гостеприимной деревни Барсаново всегда будут открыты», – отметили в администрации.

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В деревне Барсаново Опочецкого района отметили День деревни

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