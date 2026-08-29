Пять районов Псковской области представят свою историю в финальный день выставки «Россия начинается здесь»

22:12, 29 августа 2026, ПАИ

Заключительный день выставки «Россия начинается здесь» пройдёт завтра, 30 августа. В этот день пять районов Псковской области презентуют свои достижения, культуру и историю. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области





Гости смогут увидеть презентации Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Великолукского и Дновского районов. Кроме того, завтра продолжат свою работу площадки каждого муниципалитета. Вечером на главной сцене выступят джаз-квинтет «Четверг» и DJ Инфест.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.