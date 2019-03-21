VI «Фестиваль визуализаций» пройдёт в ПсковГУ 11 апреля

21:46, 21 марта 2019, ПАИ

11 апреля в 14:00 в ПсковГУ (площадь Ленина, 2, актовый зал, 3-й этаж) состоится VI ежегодный «Фестиваль визуализаций». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, на фестивале участникам из разных вузов и городов России будет предложена возможность показать свои навыки и умения, поделиться своими интересами и взглядами на мир с помощью фотографий, видеороликов имиджевой и социальной направленностей.

Также участникам конкурса предлагается разработать свой фирменный стиль и поучаствовать в конкурсе Instagram-аккаунтов.

В этом году фестиваль визуализаций объявляет набор творческих работ по номинациям: «Имиджевый видеоролик/проект», «Социальная реклама», «Арт-композиция», «Дизайн и брендбук» (фирменный стиль, дизайн сайта), «Digital» (конкурс Instagram-аккаунтов), «Фотография» (тематические фото).

Приём заявок до 8 апреля. Возможно заочное участие. Заполнить заявку на участие можно здесь>>>