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«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
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Общество

«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля

6 апреля в 12:00 в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в Пскове откроется «Гипермаркет новостроек», сообщили Псковскому агентству информации его организаторы.

Участников ожидает обширная программа: презентация новостроек Пскова, подбор недвижимости от ведущих застройщиков, консультации банков-партнеров.

Кроме того, для покупателей недвижимости только в этот день будут действовать скидки до 350 тысяч рублей. «Если ты ищешь квартиру своей мечты, не упусти возможность, и приходи. Будет много полезной информации», – обратились к псковичам организаторы.

Записаться на мероприятие необходимо заранее по телефону 702-042. Участие бесплатное.

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