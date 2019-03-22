«Гипермаркет новостроек» будет работать в псковском «Акваполисе» 6 апреля
6 апреля в 12:00 в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в Пскове откроется «Гипермаркет новостроек», сообщили Псковскому агентству информации его организаторы.
Участников ожидает обширная программа: презентация новостроек Пскова, подбор недвижимости от ведущих застройщиков, консультации банков-партнеров.
Кроме того, для покупателей недвижимости только в этот день будут действовать скидки до 350 тысяч рублей. «Если ты ищешь квартиру своей мечты, не упусти возможность, и приходи. Будет много полезной информации», – обратились к псковичам организаторы.
Записаться на мероприятие необходимо заранее по телефону 702-042. Участие бесплатное.