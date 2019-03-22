145 тысяч рублей долга по алиментам взыскали псковские приставы

16:45, 22 марта 2019, ПАИ

На исполнении в отделе судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов УФССП России по Псковской области находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на основании судебного приказа, выданного судебным участком Пустошкинского района, гражданин был обязан ежемесячно платить алименты на содержание ребёнка в размере 1/4 доли всех своих доходов.

Отмечается, что в полной мере гражданин не выполнял решение суда. И уже пять лет платил алименты нерегулярно, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 145 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав применила меры принудительного исполнения, в том числе обратил взыскания на доходы должника и ограничение его в выезде за пределы Российской Федерации.

На приёме данного гражданина в отделе, судебный пристав-исполнитель провела разъяснительную беседу с должником, объяснив ему все последствия неуплаты им алиментных платежей. После вручения должнику расчета задолженности по алиментам, которая составила 145 тысяч рублей, долг был оплачен в полном объеме.