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Общество

В тюрьму отправился уроженец Армении, угрожавший псковичке убийством и пытавшийся сжечь её дом

Псковский городской суд признал виновным 39-летнего местного жителя, уроженца Армении  в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 и частью 3 статьи 30 - частью 2 статьи 167 УК РФ. Мужчина угрожал убийством своей знакомой и покушался на поджог её дома, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова. Суд приговорил горожанина к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что в начале мая 2018 года ночью обвиняемый пришел к своей знакомой и на почве ревности начал ей угрожать убийством. При этом он угрожал женщине ножом, задев им её шею.

На следующий день вечером подсудимый пришел к дому женщины. Находясь возле забора, он поджег зажигалкой заранее приготовленную и принесенную с собой пластиковую бутылку с находившимся в ней керосином, и подбросил её на крышу дома. Убедившись, что кровля загорелась, обвиняемый с места совершения преступления скрылся. Однако совершить поджог дома он не смог: огонь заметила дочь псковички  и пламя было потушено.

Приговор суда не вступил в законную силу

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