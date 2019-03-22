Авария на ливневой канализации в Великих Луках будет ликвидирована сегодня

12:57, 22 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 22 марта, после устранения неисправности (замены автоматического выключателя) ливневая канализация на улице Ухтомского в Великих Луках будет работать на полную мощность в автоматическом режиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ранее жительница Великих Лук на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова оставила обращение о том, что из-за неисправной ливневой канализации вода подтопила подвалы жилых домов, расположенных рядом с путепроводом на улице Ухтомского.

В городской администрации рассказали, что при строительстве автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках выполнялись работы по устройству ливневой канализации на улице Ухтомского. При обследовании канализации были выявлены нарушения в работе автоматического выключателя в точке подключения канализационной насосной станции (КНС) к городским сетям электроснабжения.

Отмечается, что при небольшом уровне воды работает один насос канализационной стации. А при паводке или ливневых дождях, если один насос не справляется, включается дополнительный (резервный) насос, поэтому на подстанции срабатывал автоматический выключатель.