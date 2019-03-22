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Общество

Псковичка пожаловалась властям на сырость в квартире

Псковичка пожаловалась властям на сырость в квартире из-за подтопления подвального помещения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.  Женщина рассказала, что полотно дороги находится выше уровня многоквартирного дома, а неправильное отведение ливневых и талых вод приводит к частичному или полному затоплению подвала.

По ее словам, при затяжных дождях уровень воды поднимается до уровня подъезда и первого этажа. В связи с периодическими подтоплениями в квартирах появляются сырость, плесень и неприятный запах.

Глава Пскова Иван Цецерский ответил, что возьмет обращение под свой контроль и поручит соответствующим специалистам оценить ситуацию по ливневым колодцам и при необходимости их прочистить.

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