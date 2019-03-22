Операция «Антипал» стартовала в Псковской области

13:07, 22 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 22 марта в Псковской области стартовала профилактическая операция «Антипал». Она продлится до 31 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В рамках этой операции запланирован ряд мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. В течение операции в образовательных учреждениях, местах массового скопления людей, учреждениях здравоохранения будут распространяться наглядные материалы (листовки, памятки, плакаты) по профилактике пожаров, связанных с палами травы. В образовательных учреждениях также пройдут занятия с учащимися по пожаробезопасному поведению в весенне-летний период.

В МЧС отметили, что операция «Антипал» также подразумевает проведение субботников по очистке территорий от сухой травы и горючего мусора, сходов граждан в сельских населенных пунктах по вопросам предупреждения природных пожаров, недопущения сжигания сухой растительности и организации общественности для тушения палов сухой травы. «Работа с органами местного самоуправления, лесничествами, органами правопорядка и заинтересованными организациями – еще одно направление операции», - добавили в ведомстве.

«Эти и некоторые другие мероприятия профилактической операции «Антипал» позволят донести до граждан информацию об опасности весенних палов травы, повысить культуру пожаробезопасного поведения и уменьшить последствия от возникновения пожаров, связанных с палами травы», - заключили в МЧС.