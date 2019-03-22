В Псковской области уже вручили 36 тыс. 500 сертификатов на маткапитал

18:09, 22 марта 2019, ПАИ

В Псковской области вручили 35 тыс. 500 сертификатом на материнский капитал. Обладателями юбилейного документа стали Наталья и Андрей Федоровы из Псковского района, у которых два с половиной месяца назад родился сын Иван. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пенсионного фонда России по Псковской области, управляющий региональным отделением Наталья Мельникова посетила семью, поздравила с рождением второго ребенка и вручила сертификат и памятный подарок.

В беседе с родителями она отметила, что материнство – великое чудо и ежедневный труд, а программа материнского капитала направлена на повышение социальной значимости материнства, создание и улучшение условий для воспитания молодого поколения. «С рождением ребенка в жизни женщины меняется очень многое, появляются новые приоритеты и задачи, решить некоторые из них и помогает государственная программа поддержки семей, имеющих детей», - сказала управляющий.

Программа материнского капитала действует с 2007 года, за это время многое изменилось – программа продлевается, постоянно расширяется перечень направлений распоряжения средствами МСК. Так, сегодня семьи могут потратить капитал на приобретение жилья, на образование любого из детей, на будущую пенсию мамы или на адаптацию и абилитацию детей-инвалидов. А с 2018 года нуждающиеся семьи могут направить средства МСК на ежемесячную выплату.

Напомним, что право на получение материнского капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года появился второй или последующий ребенок.

Размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Действие программы поддержки семей продлено до 31 декабря 2021 года.