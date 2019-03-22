Более 14 лет проведет в тюрьме великолучанин за убийство знакомого на глазах его детей и жены

18:12, 22 марта 2019, ПАИ

32-летний житель Великих Лук проведет 14 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью, сообщили Псковскому агентству информации в уголовно-судебном отделе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 9 апреля 2018 года с 2:30 до 3:00 в комнате бывшего общежития на улице Сибирцева в Великих Луках в присутствии супруги и малолетних детей потерпевшего великолучанин ударил его кухонным ножом в грудь, после чего ушел из комнаты. Через несколько минут преступник решил, что мог не убить знакомого. Поэтому он вернулся обратно, оттолкнул в сторону открывшую дверь супругу потерпевшего, а затем, не обращая внимания на находившихся рядом малолетних детей, нанес удар ножом в спину их отца, убив его на глазах членов семьи.

Отмечается, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения преступления имел ряд не снятых и не погашенных судимостей.

Псковский областной суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Приговор суда не вступил в законную силу.