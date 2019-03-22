0
18:59
Чемоданные настроения
18:41
Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»
18:29
Весеннюю коллекцию от MANGO и ювелирные украшения от «Ювелирторга» увидят гости выставки «Свадьба EXPO'2019»
18:25
Гедиминас Таранда: Пушкинская культура должна объединять все поколения
18:01
Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
17:39
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Великих Луках в этом году
17:36
Этническую музыку на барабанах сыграют представители студии «Полиритм» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
Еще новости
Общество

Более 14 лет проведет в тюрьме великолучанин за убийство знакомого на глазах его детей и жены

32-летний житель Великих Лук проведет 14 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью, сообщили Псковскому агентству информации в уголовно-судебном отделе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 9 апреля 2018 года с 2:30 до 3:00 в комнате бывшего общежития на улице Сибирцева в Великих Луках в присутствии супруги и малолетних детей потерпевшего великолучанин ударил его кухонным ножом в грудь, после чего ушел из комнаты. Через несколько минут преступник решил, что мог не убить знакомого. Поэтому он вернулся обратно, оттолкнул в сторону открывшую дверь супругу потерпевшего, а затем, не обращая внимания на находившихся рядом малолетних детей, нанес удар ножом в спину их отца, убив его на глазах членов семьи.

Отмечается, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения преступления имел ряд не снятых и не погашенных судимостей.

Псковский областной суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Приговор суда не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»
22 марта 2019
Названы победители областного конкурса «Душа земли Псковской»
Весеннюю коллекцию от MANGO и ювелирные украшения от «Ювелирторга» увидят гости выставки «Свадьба EXPO'2019»
22 марта 2019
Весеннюю коллекцию от MANGO и ювелирные украшения от «Ювелирторга» увидят гости выставки «Свадьба EXPO'2019»
Гедиминас Таранда: Пушкинская культура должна объединять все поколения
22 марта 2019
Гедиминас Таранда: Пушкинская культура должна объединять все поколения
Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
22 марта 2019
Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018»
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Великих Луках в этом году
22 марта 2019
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Великих Луках в этом году
Этническую музыку на барабанах сыграют представители студии «Полиритм» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
22 марта 2019
Этническую музыку на барабанах сыграют представители студии «Полиритм» на выставке «Свадьба EXPO`2019»
«Семь раз отмерь» - 22 марта (ЗВУК)
22 марта 2019
«Семь раз отмерь» - 22 марта (ЗВУК)
Выставка «Свадьба EXPO’19» откроется в Пскове 23 марта
22 марта 2019
Выставка «Свадьба EXPO’19» откроется в Пскове 23 марта

Идет загрузка...