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Происшествия

Двое рыбаков спасены с дрейфующей льдины в Псковском озере

Сегодня, 22 марта, на Псковском озере в районе деревни Балсово Псковского района были спасены рыбаки-любители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На акватории озера оторвался прибрежный лед, на котором находились два рыбака, льдина стала дрейфовать вглубь озера. К месту происшествия были направлены дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда Пскова, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области и дежурный караул отдельного пожарно-спасательного поста «Середка».

Местные жители на лодке организовали переправу рыбаков на берег, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В МЧС предупредили, что выход на лёд водоемов опасен. В регионе действует Распоряжение Комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, согласно которому выход и выезд населения на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер с 8 марта запрещён.

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